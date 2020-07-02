Россия начала экспорт лекарства для лечения коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний "ХимРар" начали поставлять препарат для лечения коронавируса "Авифавир" на экспорт, в июне он уже был отправлен в Белоруссию, в ближайшее время ожидаются поставки в Казахстан. Как передает Арменпресс, об этом говорится в сообщении фонда.

"РФПИ и группа компаний "ХимРар" объявляют о производстве в июне первых 100 тысяч курсов российского препарата против коронавируса "Авифавир", что существенно превышает первоначальный план производства на уровне 60 тысяч курсов", - говорится в сообщении.

"Поставки препарата в июне были осуществлены в 35 регионов по всей России, а также в Республику Беларусь. В ближайшее время поставки "Авифавира" также будут осуществлены в Республику Казахстан, о чем уже достигнуты договоренности. В течение месяца будет произведено еще свыше 100 тысяч курсов", - отметили в фонде. Кроме того, ведутся переговоры о поставках "Авифавира" в ряд государств Латинской Америки. Также заинтересованность выражают страны СНГ и Ближнего Востока и других регионов мира.