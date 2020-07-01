Безопасность призывников важнее всего: министр обороны посетил Республиканский сборный пункт

С 1 июля 2020 года в Армении начался летний призыв. В связи с эпидемией коронавируса в территориальных подразделениях Вооруженных сил и Республиканском сборном пункте строго соблюдаются все противоэпидемические правила, ведутся работы, направленные на предотвращение проникновения инфекции в Вооруженные силы.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства обороны, все призывные работы проводятся на открытых площадках под открытым небом. Призывники получают медицинские маски, дезинфицируют свои руки дезинфицирующими средствами, и на всей открытой площадке сборного пункта есть специальная маркировка для поддержания социальной дистанции между призывниками.

После встречи призывников в Республиканском сборном пункте их в небольших группах сопровождают на измерения температуры и комнаты для забора крови, сохраняя при этом социальную дистанцию, а затем берутся образцы крови для проверки на наличие антител к COVID 19.

В сборном пункте имеется специально оборудованная лаборатория для получения быстрых результатов анализа крови, для быстрого изолирования призывников в специально обставленных комнатах в случае сомнительных результатов и для проведения полной диагностики коронавируса. Затем призывники проходят флюорографическое обследование.

Призывники будут в течение 14 дней находиться в карантинных зонах в целях безопасности, после чего сдадут повторный тест на коронавирус и только при отрицательных результатов двух тестов они пополнят ряды ВС.

Учитывая эпидемическую ситуацию, родители будут следить за процессом жеребьевки в режиме онлайн.

Министр обороны Давид Тоноян 1 июля посетил Республиканский сборный пункт, чтобы наблюдать за работой, проводимой в рамках летнего призыва, и пожелать молодым призывникам мирной и безопасной службы.