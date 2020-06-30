Япония предоставит Армении 3,7 млн долларов на приобретение медоборудований

Посол Японии в Армении Джун Ямадан и министр финансов Республики Армения Атом Джанджугазян 30 июня подписали обмен заявками на грантовую поддержку Японии «Программа экономического и социального развития». Как сообщили Арменпресс в посольстве Японии в Армении, обмен заявками касается поставки японского медицинского оборудования в Республику Армения. В рамках этой программы правительство Японии предоставит четыреста миллионов японских иен (около 3,7 миллиона долларов) на приобретение японского медицинского оборудования.

Этот проект направлен на поддержку Армении в борьбе с эпидемией COVID-19, продвижение системы здравоохранения и медицины на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Система МРТ последнего поколения и другое медицинское оборудование значительно улучшат нынешний уровень медицинской помощи в стране, разрешив многие проблемы со здоровьем и спасая жизни.

Посол Ямада сказал: «От имени правительства Японии я хотел бы подчеркнуть важность и срочность этой программы, в частности, с учетом нынешнего состояния эпидемии COVID-19 в Армении и во всем мире. Я искренне надеюсь, что новое японское оборудование значительно улучшит возможности медицинских учреждений в стране и тем самым спасет больше жизней и повысит уровень жизни армянского народа».