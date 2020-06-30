Президент не подпишет закон о внесении изменений в закон «О Конституционном суде» 

Президент Республики Армения Армен Саркисян 30 июня проинформировал председателя Национального Собрания Арарата Мирзояна о том, что закон о внесении изменений и дополнений в конституционный закон «О Конституционном суде» им не будет подписан. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.