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Президент не подпишет закон о внесении изменений в закон «О Конституционном суде» 

Президент не подпишет закон о внесении изменений в закон «О Конституционном суде» 

Президент Республики Армения Армен Саркисян 30 июня проинформировал председателя Национального Собрания Арарата Мирзояна о том, что закон о внесении изменений и дополнений в конституционный закон «О Конституционном суде» им не будет подписан. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.


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