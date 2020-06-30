Президент подписал закон о налоге на имущество, однако считает его несвоевременным

Президент Республики Армения подписал касающийся налога на имущество закон о внесении изменений и дополнений в Налоговый кодекс Республики Армения, в то же время выразив мнение, что принятие этого закона является несвоевременным. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении

Закон был представлен на подписание президента 26 июня 2020 года. Аппарат президента подробно изучил закон, а также его возможное социально-экономическое влияние, а также позиции профессионального сообщества и общества по закону, публикации СМИ и представил президенту.

Президент также обсуждения с профессиональным сообществом. Президент знает об обосновании правительства и НС, однако считает принятие этого закона несвоевременным.

Аппарат президента отмечает, что, к сожалению, президент, по Конституции, не имеет конституционных полномочий вернуть закон в НС со своими предложениями и права на вето. Президент может подписать или не подписать закон, в результате чего закон все равно вступит в силу, или обратиться в Конституционный суд. По наблюдению аппарата президента, в законе нет противоречий с Конституцией.

Следовательно, президент подписал закон.