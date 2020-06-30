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Глава МИД Армении недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений

Глава МИД Армении недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений

30 июня состоялась видеоконференция министров иностранных дел Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Эльмара Мамедъярова при посредничестве и участии сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шоффера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, во время видеоконференции была затронута создавшаяся в условиях пандемии ситуация вокруг мирного процесса.

В ходе встречи министр иностранных дел Армении подчеркнул недопустимость звучащих из Азербайджана воинственных и неконструктивных заявлений, отметив, что они наносят ущерб атмосфере мирного процесса и препятствуют выполнению обязательства по подготовке народов к миру.

В то же время министр Мнацаканян подчеркнул необходимость последовательного обеспечения всеобъемлющей безопасности народа Арцаха, в том числе посредством свободного и безопасного передвижения.

Были обсуждены возможности проведения личных встреч и визита Сопредседателей в регион в зависимости от развития эпидемиологической ситуации. В то же время была подчеркнута готовность продолжать контакты в дистанционном формате в течение следующего месяца.


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