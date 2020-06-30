Президент Республики Арцах представил программу на 2020-2025 гг.

У президента Республики Арцах Араика Арутюняна 30 июня прошло расширенное совещание с участием представителей законодательной и исполнительной властей республики. Как сообщили Арменпресс в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах, на совещании была представлена программа президента Республики Арцах на 2020-2025 гг.

В своем слове Арутюнян подчеркнул, что программа включает в себя основные приоритеты деятельности президента и исполнительной власти, равно как и пути развития республики на ближайшие 5 лет. Она была разработана, принимая за основу Конституцию, предвыборную программу главы государства, а также основные положения и принципы Меморандума о сотрудничестве, подписанного между альянсом партий "Свободная родина - Объединенный гражданский альянс" и партией "Единая Родина".

Араик Арутюнян также отметил, что, согласно утвержденному им решению правительства, членам правительства и руководителям государственных органов поручено обеспечить разработку и выполнение мероприятий, предусмотренных программой президента, и периодически представлять главе государства отчеты об этом процессе.