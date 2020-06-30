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Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19

Арцах направит помощь в США для борьбы с COVID-19

От имени народа Арцаха в Калифорнию, США, для борьбы с коронавирусом будут отправлены произведенные в Арцахе медикаменты. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал глава фракции «Демократическая партия Арцаха» Национального собрания Республики Арцах Давид Мелкумян.

«С удовольствием хочу сообщить, что в результате конструктивных обсуждений с главами соответствующих государственных структур, включая спикера парламента, государственного министра и министра иностранных дел, была достигнута договоренность об отправке от имени народа Арцаха медикаментов, произведенных в Арцахе, в штат Калифорния, чтобы помочь дружественному народу Соединенных Штатов и нашим соотечественникам в борьбе с коронавирусом», - написал депутат.

Мелкумян отметил, что помощь будет символической, но этим Республика Арцах в рамках своих возможностей присоединится к глобальной борьбе с эпидемией COVID-19.


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