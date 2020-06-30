Аронян - 7-й: Армения в рейтинговой таблице ФИДЕ имеет еще 4 представителей

Лидер армянских шахмат Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинге ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», в июле Аронян занимает 7-е место, как и в прошлом месяце. Лидером рейтинга остается чемпион мира Магнус Карлсен. В десятку вошли также Фабиану Каруана, Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Уэсли Со, Теймур Раджабов и Аниш Гири.

Из армянских гроссмейстеров Габриел Саркисян - 53-й, Карен Григорян - 71-й, Грант Мелкумян -77-й, Сергей Мовсесян - 98-й.

Подготовила Варвара Айрапетян