Аронян - 7-й: Армения в рейтинговой таблице ФИДЕ имеет еще 4 представителей
14:12, 30 Июнь, 2020
Лидер армянских шахмат Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинге ФИДЕ.
Как передает «Арменпресс», в июле Аронян занимает 7-е место, как и в прошлом месяце. Лидером рейтинга остается чемпион мира Магнус Карлсен. В десятку вошли также Фабиану Каруана, Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Уэсли Со, Теймур Раджабов и Аниш Гири.
Из армянских гроссмейстеров Габриел Саркисян - 53-й, Карен Григорян - 71-й, Грант Мелкумян -77-й, Сергей Мовсесян - 98-й.
Подготовила Варвара Айрапетян
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