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Аронян - 7-й: Армения в рейтинговой таблице ФИДЕ имеет еще 4 представителей

Аронян - 7-й: Армения в рейтинговой таблице ФИДЕ имеет еще 4 представителей

Лидер армянских шахмат Левон Аронян сохранил свою позицию в рейтинге ФИДЕ.

Как передает «Арменпресс», в июле Аронян занимает 7-е место, как и в прошлом месяце. Лидером рейтинга остается чемпион мира Магнус Карлсен. В десятку вошли также Фабиану Каруана, Дин Лижэнь, Ян Непомнящий, Максим Вашье-Лаграв, Александр Грищук, Уэсли Со, Теймур Раджабов и Аниш Гири.

Из армянских гроссмейстеров Габриел Саркисян - 53-й, Карен Григорян - 71-й, Грант Мелкумян -77-й, Сергей Мовсесян - 98-й.

Подготовила Варвара Айрапетян


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