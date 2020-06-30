Экономика Армении становится все более свободной: Никол Пашинян

Согласно индексу экономической свободы, опубликованному “Heritage Foundation”, за год Армения улучшила свои позиции на 13 пунктов, заняв 34-е место среди 180 стран.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает страница правительства Армении в Facebook.

Республика из страны с “сравнительно свободной” экономикой стала “в основном свободной”.

По этому показателю Армения лидирует среди стран ЕАЭС, кроме того, общая единица страны превышает средние региональные и мировые показатели.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей официальной странице в Facebook написал, что экономика Армении становится все более свободной, и это является основным средством стимулирования инвестиций.

“На фоне кризиса коронавируса эта информация, конечно, не очень актуальна, но я рад, что международное сообщество признает те глубокие изменения, которые происходят в экономической среде Армении. Дорогие соотечественники, мы должны преодолеть коронавирусный кризис и вернуться к делу создания нашего благополучия”, - отметил Пашинян.

Лилит Демурян