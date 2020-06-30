Президент Франции Эммануэль Макрон направил поддерживающее письмо премьер-министру Николу Пашиняну. Как сообщили «Арменпресс» в управлении по связям с общественностью и СМИ аппарата премьер-министра Армении, в письме говорится:

“Господин премьер-министр, дорогой Никол!

Я недавно узнал о Вашем выздоровлении от COVID-19 и очень рад, что Вы и Ваша семья уже здоровы.

Сегодня перед Францией, также и перед Арменией в здравоохранительном, экономическом и социальном плане стоят большие вызовы. Кризис не должен заставлять нас отступать. Наоборот, пандемия должна стать уникальным поводом для сотрудничества в борьбы против нее и с ее последствиями.

Хочу заверить Вас в солидарности Франции и готовности Франции оказать Армении конкретное содействие. Франция рядом с Вами и с вкладом в беспрецедентное финансовое содействие Евросоюза, и в двусторонней поддержке. В ближайшие дни Франция вновь отправит в Армению новую команду волонтеров врачей, которая придет на замену тем, которые уже помогают своим армянским коллегам в борьбе с Covid-19.

Этот кризис является вызовом и для экономик двух наших стран. Благодаря уже действующему в Армении Французскому агентству развития (ФАР) Франция готова рассмотреть вопрос о предоставлении кредита в 50 - 80 млн евро, что позволит частично удовлетворить дополнительные нужды бюджетного финансирования, которым Ваша страна противостоит в этом году. Эта программа направлена на укрепление возможностей страны противостоять кризисам, она будет реализована совместно с другими кредиторами, такими как Всемирный банк. Акцент может быть сделан на здравоохранении и социальной защите, а также на действиях, направленных на ограничение изменения климата.

Господин премьер-министр, примите, пожалуйста, заверения в моем уважении! Я надеюсь, что наши связи солидарности и дружбы выйдут из этого испытания более крепкими”.