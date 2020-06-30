 380 тестов на антитела COVID-19 у 61 медработника показали их наличие: тестирование продолжается

В Армении среди медработников, борющихся на передовой с COVID-19, а также персонала некоторых поликлиник проводится тестирование на антитела COVID-19, для выяснения заражены ли они. В Армении тестирование на антитела COVID-19 планируется провести и среди населения. Об этом «Арменпресс» беседовал с ответственными лицами.

“Тесты мы проводим среди медработников, занимающихся лечением пациентов с COVID-19, в том числе врачей, медсестер и медработников поликлиник Еревана. Мы выбрали самые крупные, в разных частях города. Будут вовлечены около 1 000 – 1 100 медработников” , - представила декан факультета общественного здравоохранения Американского университета Армении Вардуи Петросян.

“Однако пока не выяснено, как долго антитела, возникшие после заражения COVID-19, остаются в организме и насколько они защищают от повторного заражения. Есть исследования, которые говорят о том, что через 2 - 3 месяца после болезни концентрация антител в крови может значительно снизиться. Но это еще не означает, что у человека нет иммунитета. Иммунитет - очень сложная система, разные клетки участвуют в формировании иммунитета, и эти тесты говорят всего лишь о наличии антител. То есть, есть еще очень многое, что науке неизвестно”, - заметила Вардуи Петросян.

Таким образом, если обнаружены антитела, предполагается, что иммунитет возник, но пока неизвестно, на какой срок сохранится этот иммунитет в организме каждого человека - на 3 месяца, на год или до конца жизни. Петросян напомнила, что на примере гриппа известно, что он не сохраняется на долгое время, однако в случае с COVID-19 пока ничего нельзя сказать точно.

Таким образом, она отметила, что если у человека есть антитела, он может это иметь в виду, но не делать никаких поведенческих изменений. Медработники должны продолжать носить защитную форму, а обычные граждане следовать всем правилам: носить маску, сохранять дистанцию, дезинфицировать руки.

“Для определения антител, кроме серологического исследования крови, мы проводим и опрос среди медработников, чтобы понять, у какой части диагностированных COVID-19 есть антитела, у какой части не было никаких симптомов, однако тестирование антител показало, что организм подвергся воздействию вируса”, - сказала Петросян.

Кроме того, они попытаются понять, что стало источником заражения - рабочее место, член семьи или другой человек. Посредством этих опросов попытаются понять, какие факторы риска существуют для медработников и нужно ли делать какие-либо изменения в политике или нет, а также лучше понять эту болезнь.

Исследование уже проводилось среди медработников 2 больниц и 3 поликлиник, но еще предстоит провести среди медработников 5 - 6 поликлиник. Цель - собрать информацию и описать ситуацию на уровне выборок. Тесты на групповом уровне дадут информацию о распространенности вируса среди медработников на сегодняшний день и факторы риска. Данные будут собраны в течение месяца.

В Армении тесты были приобретены в рамках совместной программы ООН по вопросам ВИЧ / СПИДа. “Мы приобрели такие тесты, чувствительность которых составляет 100%, а специфичность - 99,8%. То означает, что при тестировании 1 000 человек, у 2 даст ложно положительный ответ. Это очень небольшое число, но, тем не менее, у 2 из 1 000 будет ложно положительный ответ, и эти двое могут подумать, что у них есть иммунитет, а на самом деле его не будет. Поэтому с тестами нужно быть очень осторожными”, - отметила она.

Петросян заметила, что жители также сдают тесты в частных лабораториях, однако степень точности этих тестов часто не так уж и высока.

Тесты медицинских работников проводят специалисты Республиканского центра по профилактике СПИДа. Заведующая лабораторным диагностическим отделом центра Тамара Овсепян заверила, что тесты проводятся анонимно, образцы крови приходят в лабораторию пронумерованными, таким образом выдается и ответ. На момент нашей беседы, по состоянию на полдень 29 июня, было проведено 380 тестов. Из них антитела обнаружены в 61. Тесты проводились среди медработников инфекционной больницы Норк, МЦ Арташата, начато также и среди медработников поликлиник Еревана”, - отметила Овсепян.

Она также добавила, что даже при обнаружении антител, человек не может быть полноценно спокойным, пока неизвестно, как долго антитела остаются в организме.

В Армении в дальнейшем планируется провести тестирование и среди населения. Вардуи Петросян сказала: “Будет представительный отбор, чтобы понять степень распространенности среди населения. Теперь мы хотим сотрудничать с офисом ВОЗ для получения точных тестов. Мы надеемся, что сможем получить эти тесты, и на мировом уровне есть дефицит хороших, точных тестов”.

Тестирование антител среди медработников проводится совместными усилиями Министерства здравоохранения Армении, Американского университета Армении, Совместной программы ООН по вопросам ВИЧ/СПИДа и Республиканского центра по профилактике СПИДа.

Анна Григорян