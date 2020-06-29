Специалист представила негативное влияние коронавируса на важные органы

Советника в министерстве здравоохранения Армении по линии инфекционных заболеваний Нарине Саркисянц считает, что коронавирус может оказать негативное влияние на легкие, сердце, почки и ряд других важных органов. Как сообщает Арменпресс, Саркисянц сказала об этом во время брифинга 29 июня.

«Эта инфекция мешает функционированию ряда органов. Она препятствует поступлению крови не только в легкие, но и в почки, сердце и центральную нервную систему, что может привести к инсульту», - сказал он.

Говоря об основной цели инфекции - легких, она подчеркнула, что благодаря легким кровь снабжается кислородом и поступает почти во все клетки, а при тяжелой пневмонии наблюдается кислородное голодание.

По словам Нарине Саркисянц, коронавирус в основном проникает в дыхательные пути, в некоторых случаях могут поражаться нижние дыхательные пути и развиваться пневмония.

«Зараженные люди, у которых есть симптомы, в 40% случаев легко преодолевают инфекцию. В 40% случаев инфекция сопровождается пневмонией. От 15% до 20% страдают тяжелой пневмонией, а 5% - крайне тяжелой», - сказал специалист, призывая людей избегать самолечения и осознавать, что это заразная болезнь: это вопрос не индивидуального, а общественного здравоохранения.