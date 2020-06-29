В ООН распространен доклад об осуществлении Арцахом положений протоколов к Женевским конвенциям

В Организации Объединенных Наций (ООН) в качестве официального документа был распространен доклад об осуществлении Республикой Арцах положений Дополнительных протоколов к Женевским конвенциям 1949 года, касающихся защиты жертв вооруженных конфликтов, который был также направлен Генеральному секретарю ООН (https://undocs.org/ru/A/74/871/).

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МИД Арцаха, доклад содержит информацию о включении положений четырех Женевских конвенций 1949 года и Дополнительных протоколов (1977) к конвенциям в национальное законодательство Республики Арцах, а также о повышении осведомленности о международном гуманитарном праве среди военнослужащих с целью обеспечения соответствия правил применения военной силы с принципами международного гуманитарного права.

Республика Арцах присоединилась к Конвенциям и Протоколам в 1993 году по решению Верховного Совета (парламента) республики.