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Президент подписал закон о безналичной выплате пенсий

Президент подписал закон о безналичной выплате пенсий

Президент Республики Армения 29 июня подписал пакет законов о внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О государственных пенсиях», о внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О государственных пособиях», о внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, данными изменения регулируются случаи и порядок выплаты пенсий в безналичной форме.


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