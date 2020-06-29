Президент подписал закон о безналичной выплате пенсий

Президент Республики Армения 29 июня подписал пакет законов о внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О государственных пенсиях», о внесении изменений и дополнений в закон Республики Армения «О государственных пособиях», о внесении дополнения в Гражданский кодекс Республики Армения. Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, данными изменения регулируются случаи и порядок выплаты пенсий в безналичной форме.