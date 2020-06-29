Президент подписал закон о внесении дополнения в закон Республики Армения «Об образовании»

Президент Республики Армения 29 июня подписал закон о внесении дополнения в закон Республики Армения «Об образовании», согласно которому предусматривается возможность для правительства в период чрезвычайного или военного положения вносить изменения и дополнения в список специальностей и вступительных экзаменов в вузы. Об этом сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.