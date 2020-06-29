Арабская пресса широко осветила интервью Армена Саркисяна относительно Геноцида армян

Эксклюзивное интервью президента Республики Армения Армена Саркисяна, опубликованное 25 июня в самой престижной ежедневной арабской газете “Аль-Ахрам”, основанной в 1875 году в Египте, и издающейся тиражом в 1 млн экземпляров, нашло широкий отклик и в других известных арабских СМИ. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Некоторые не только обратились к интервью, но и перепечатали его, еще раз озвучив слова президента Армении. “Мы не можем забыть Геноцид армян и не можем смириться с его последствиями. Мы не можем игнорировать страдания жертв и переживших, и для их потомков мы должны обеспечить безопасное и достойное будущее”.

“Преступление Геноцида армян не имеет срока давности. Османцы осуществили самый страшный в истории геноцид” под этим название интервью перепечатало авторитетное курдское информационное агентство ANF (Firat News Agency).

Интервью полностью перепечатало и авторитетное сирийское издание “Алазменах”.

Напомним, что в интервью президент Армен Саркисян, говорил о Геноциде армян, о важности признания геноцида и уроках геноцида.

“Прискорбно осознавать, что человечество не извлекло уроков из Геноцида армян, он был забыт, долгое время оставался непризнанным и не осужденным, а это могло бы предотвратить дальнейшие подобные преступления в истории человечества. И человечество вновь стало свидетелем других геноцидов”, - сказал в интервью Армен Саркисян. “По моему глубокому убеждению, признание Геноцида армян необходимо не только нам, армянам, в первую очередь, это вопрос подхода к общечеловеческим ценностям, предотвращения этого зла. Именно осознанием этого руководствуется Армения, определяя один из приоритетов своей политики - предотвращение геноцидов и активно предпринимая шаги в этом направлении на национальном и международном уровнях”.