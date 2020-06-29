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Армен Саркисян продолжает обсуждения со специалистами сферы здравоохранения

Армен Саркисян продолжает обсуждения со специалистами сферы здравоохранения

Президент Республики Армения Армен Саркисян продолжает обсуждения со специалистами сферы здравоохранения относительно борьбы с эпидемией COVID-19 и путей преодоления. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Армен Саркисян провел встречи с бывшим министром здравоохранения, доктором медицинских наук, профессором Дереником Думаняном, бывшим министром здравоохранения, доктором медицинских наук Араратом Мкртчяном, также провел телефонный разговор с бывшим министром здравоохранения, ныне занимающим руководящие должности во Всемирной организации здравоохранения профессором Айком Никогосяном.

В ходе встреч и бесед речь шла о ситуации в нашей стране, сложившейся вследствие эпидемии COVID-19, ее влиянии на систему здравоохранения, шагов системы здравоохранения и принятой стратегии. Собеседники обменялись мнениями вокруг путей преодоления распространения вируса. Специалисты сферы здравоохранения представили свои мнения и предложения.


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