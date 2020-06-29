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Мэром Страсбурга избрана армянка по происхождению Жанн Барсегян

Мэром Страсбурга избрана армянка по происхождению Жанн Барсегян

Мэром французского города Страсбург избрана представительница Партии зеленых Франции, армянка по происхождению Жанн Барсегян.

Как передает «Арменпресс», Жанн Барсегян - правнучка депутата парламента Первой Республики Армении Перчуи Партизпанян-Барсегян.

Жанн Барсегян родилась 6 декабря 1980 года в городе Сюрен, мать - бретонка, отец - армянин, юрист, адвокат.

С 1998 года она училась на юридических факультетах в Париже, Мюнстере и Берлине.

 Ани Еганян, пользователь соцсети, проживающая во Франции сообщает, что Жанн Барсегян в Берлине стала вегетарианкой и приняла решение в дальнейшем специализироваться на природоохранной юриспруденции. В 2002 году он претворила в жизнь свое решение в Страсбургском университете. С 2010 года Жанн Барсегян инициировала ряд программ сотрудничества с Арменией в сферах туризма, переработки отходов и социально-культурного обмена.

В Страсбурге Жанн создала ассоциацию “Севак”, носящую имя Паруйра Севака, где в течение двух  лет изучала армянский язык и знакомилась с культурой Армении.

В 2016 году она участвовала в съемках документального фильма Arte “Путешествие в Анатолию”.

В первом туре выборов мэра, состоявшихся 15 марта 2020 года в Страсбурге, Жанн Барсегян стала лидером, во втором туре, состоявшемся 28 июня, была избран мэром Страсбурга, и будет занимать должность в течение ближайших 6 лет.

Жанн Барсегян после первого тура выборов была инфицирована Covid-19.  Тяжело переболев 5 недель, она уже здорова.


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