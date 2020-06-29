Мэром Страсбурга избрана армянка по происхождению Жанн Барсегян

Мэром французского города Страсбург избрана представительница Партии зеленых Франции, армянка по происхождению Жанн Барсегян.

Как передает «Арменпресс», Жанн Барсегян - правнучка депутата парламента Первой Республики Армении Перчуи Партизпанян-Барсегян.

Жанн Барсегян родилась 6 декабря 1980 года в городе Сюрен, мать - бретонка, отец - армянин, юрист, адвокат.

С 1998 года она училась на юридических факультетах в Париже, Мюнстере и Берлине.

Ани Еганян, пользователь соцсети, проживающая во Франции сообщает, что Жанн Барсегян в Берлине стала вегетарианкой и приняла решение в дальнейшем специализироваться на природоохранной юриспруденции. В 2002 году он претворила в жизнь свое решение в Страсбургском университете. С 2010 года Жанн Барсегян инициировала ряд программ сотрудничества с Арменией в сферах туризма, переработки отходов и социально-культурного обмена.

В Страсбурге Жанн создала ассоциацию “Севак”, носящую имя Паруйра Севака, где в течение двух лет изучала армянский язык и знакомилась с культурой Армении.

В 2016 году она участвовала в съемках документального фильма Arte “Путешествие в Анатолию”.

В первом туре выборов мэра, состоявшихся 15 марта 2020 года в Страсбурге, Жанн Барсегян стала лидером, во втором туре, состоявшемся 28 июня, была избран мэром Страсбурга, и будет занимать должность в течение ближайших 6 лет.

Жанн Барсегян после первого тура выборов была инфицирована Covid-19. Тяжело переболев 5 недель, она уже здорова.