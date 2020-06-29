Араик Арутюнян возложил цветы к памятнику без вести пропавшим ополченцам

СТЕПАНАКЕРТ, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян 29 июня посетил Степанакертский мемориал и возложил цветы к памятнику без вести пропавшим борцам-освободителям по случаю Дня памяти мучеников и пропавших без вести за Родину. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

В мероприятии приняли участие предводитель Арцахской епархии Армянской Апостольской Церкви, архиепископ Паргев Мартиросян и министр обороны Джалал Арутюнян.