Араик Арутюнян посетил линию фронта

СТЕПАНАКЕРТ, 29 ИЮНЯ, АРМЕНПРЕСС. 28 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян в сопровождении министра обороны Джалала Арутюняна и других официальных лиц посетил юго-восточную границу республики и ознакомился с ситуацией на линии фронта. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении Аппарата Президента Республики Арцах.

Глава государства высоко оценил работу на линии фронта и пополнение новым оружием, а также дал новые указания командному составу армии в этом направлении. По словам Араика Арутюняна, продолжающиеся воинственные заявления азербайджанских властей показывают, что официальный Баку еще не готов обсуждать мирную повестку дня с властями Арцаха, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы остановить возможные военные авантюры и дать достойный ответ.