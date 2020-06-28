Арман Егоян пояснил законодательные изменения, касающиеся налога на  имущество

Арман Егоян, член фракции НС РА «Мой шаг», разъяснил на своей странице в Facebook законопроект по изменениям, касающимся налога на имущество, представленный правительством и принятый 25 июня в НС, согласно которому, по сути, предлагается постепенное увеличение бремени налога на имущество.

«В новой шкале налога на имущество за основу для расчета будет принято 80% рыночной цены имущества. Другими словами, если рыночная цена квартиры составляет 50 млн драмов, то необходимо заплатить налог за имущество стоимостью 40 млн драмов. Чтобы более прояснить ситуацию, прилагаю шкалу, где вы можете увидеть, сколько налога на недвижимость вы заплатите за квартиру в 2026 году (шкала жилых домов несколько отличается).

Пожалуйста, прошу вас - «местный» вы или «пришлый», сориентируйтесь по этой шкале относительно собственности вашей или ваших знакомых и скажите, кто какую проблему видит в какой-либо строке этой шкалы.

Обратите внимание на количество квартир в каждой группе. Обратите внимание, например, что в стране всего 10 000 квартир, стоимость которых оценивается в 60 млн драмов и более (естественно, не все они в малом центре Еревана). Вчера было много разговоров о квартирах по астрономическим ценам, принадлежащих одиноким пенсионерам. Как вы думаете, сколько из этих 10 000 квартир принадлежат одиноким пенсионерам, и сколько – наемным работникам или бизнесменам, чей подоходный налог и налог на прибыль были снижены соответственно на 5 и 1 процент в этом году (и будут снижены по одному проценту также и в следующем году).

Напомню, что в следующем году мы будем платить только 25% налога на имущество, указанного в этой таблице, в 2022 году - 30%, в 2023 году - 35%, в 2024 году - 50%, в 2025 году - 75% и только с 2026 года мы будем платить все 100%», - как передает Арменпресс, говорится в записи.