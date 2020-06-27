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Авиакомпания Icelandair 11 июля совершит чартерный рейс Лос-Анджелес-Ереван

Авиакомпания Icelandair 11 июля совершит чартерный рейс Лос-Анджелес-Ереван

11 июля самолет Boeing 767  авиакомпании Icelandair выполнит  чартерный рейс Лос-Анджелес-Ереван с 1 остановкой для технического обслуживания.

Как передает Арменпресс,об этом сообщает страница Генконсульства Республики Армения в Лос-Анджелесе в Facebook, добавив, что самолет совершит техническую остановку в столице Исландии Рейкьявике для дозаправки, которая займет 1 час.

«Принимая во внимание ситуацию на авиационном рынке в  связи с COVID-19, особенно скопление наших соотечественников в штате Калифорния, по предложению Генерального консульства Республики Армения в Лос-Анджелесе, 11 июля  состоится прямой чартерный рейс Лос-Анджелес-Ереван.

Полет осуществляется благодаря сотрудничеству Министерства  территориального управления и инфраструктуры Республики Армения, Почетного консульства Исландии в Армении, члена армяно-исландской парламентской группы дружбы Нарека Мкртчяна  и ООО «Феста Авиа»". В  случае отмены  рейса по каким-либо причинам  вся сумма будет возвращена покупателю в двухнедельный  срок», -сообщает консульство.

Весь полет займет 15 часов. В самолете 260 посадочных мест.

Рейсоммогут воспользоваться граждане Республики Армения и иностранцы с правом постоянного проживания в Республике Армения, а также иностранные граждане, члены семей которых проживают в Республике Армения (муж / жена / родитель / ребенок).

 

ЛилитДемурян


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