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«АйастаниАнрапетутюн»: как спасти внутренний туризм?

«АйастаниАнрапетутюн»: как спасти внутренний туризм?

«Туризм является одной из сфер, более всех других пострадавшая от эпидемии коронавируса. Чрезвычайное положение, ограничения на экономическую деятельность, приостановка полетов между странами и закрытые границы напрямую повлияли на развитие туристического сектора страны. Между тем, учитывая прошлогодние достижения и большой наплыв туристов, этот год казался более перспективным.

В этих условиях Армения, как и почти все страны мира, предпринимает шаги по развитию внутреннего туризма. Насколько активнее развивается внутренний туризм в условиях закрытых границ, в условиях чрезвычайного положения? Есть ли динамика в рамках социального пакета отдыхающих?

В беседе с корреспондентом  газеты «АйастаниАнрапетутюн» представители туристических организаций, гостиниц и домов отдыха в основном заявили, что, хотя в отношении внутреннего туризма ожидалась положительная динамика, таких тенденций пока не наблюдается.

Страх заражения заставляет людей воздерживаться от посещения домов отдыха и отелей. Эта картина весьма тревожна, так как в сфере туризма задействовано большое число людей, увольнение которых может вызвать дополнительные социальные и экономические проблемы».

 

Полностью статью читайте в сегодняшнем номере газеты.

 

 


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