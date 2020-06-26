Комендатура ужесточит противоэпидемические правила

Комендатура обсудила эпидемическую ситуацию в Армении, пришла к выводу, что альтернативы нет, и в ближайшее время необходимо ужесточить противоэпидемические правила. Как сообщает Арменпресс, об этом 26 июня после заседания комендатуры заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Пока у нас нет изменений в цифрах, пока мы не зарегистрируем противоположную динамику, мы должны идти путем ужесточения правил, более того, пакет этих ужесточений может иметь самые разные направления», - сказал Пашинян.

По словам премьер-министра, случаи нарушения противоэпидемических правил в Армении стали более выраженными.

«Вы знаете, что у нас есть уголовное дело о нарушении противоэпидемических правил, когда гражданин с положительным диагнозом водил такси, правоохранительные органы зарегистрировали и возбудили уголовное дело в связи с этим фактом», - сказал Пашинян.