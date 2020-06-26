Альвина Гюлумян пришла в КС и заявила, что она продолжает работать

Альвина Гюлумян, деятельность которой в качестве члена Конституционного суда прекращена согласно принятой Национальным собранием Армении поправке, пришла в КС и заявила, что она что продолжит оставаться на своем посту. Как передает «Арменпресс», Гюлумян в беседе с журналистами отметила, что вопрос должен решаться в определенном порядке.

“Никто пока еще не признал, что мои полномочия прекращены. Конституционная норма принята, но есть закон о Конституционном суде, который регулирует деятельность Конституционного суда. Когда чьи-либо полномочия прекращаются, об этом принимается протокольное решение заседания суда. Пока такого документа нет”, - сказала Гюлумян.

С 26 июня вступили в силу принятые Национальным собранием поправки в Конституцию, согласно которым прекращено пребывание на должности члена Конституционного суда бывшего на должности в течение времени, общей продолжительностью не менее 12 лет, а председатель КС продолжит оставаться в должности члена Конституционного суда. Прекращены полномочия судей КС Алвины Гюлумян (которая считает, что 12-летний срок ее не касается), Феликса Тохяна и Гранта Назаряна, а нынешний председатель Конституционного суда Грайр Товмасян продолжит оставаться в должности члена КС.

Норайр Шогикян