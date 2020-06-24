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Араик Арутюнян принял участие в церемонии открытия в Шуши бюста Сергея Амияна

Араик Арутюнян принял участие в церемонии открытия в Шуши бюста Сергея Амияна

24 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян в городе Шуши принял участие в торжественной церемонии открытия бюста, увековечивающего память кавалера ордена “Боевой крест” 2-ой степени азатамартика Сергея Амияна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства почтил память героя, прошедшего славный боевой путь в отряде командира Вачагана Ишханяна Шушинского оборонительного района Шушинского оборонительного района. В память о герое, погибшем во время боевых действий 1992 г., высокопоставленные чиновники вместе с членами его семьи возложилиь цветы к бюсту Сергея Амияна.


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