Араик Арутюнян принял участие в церемонии открытия в Шуши бюста Сергея Амияна

24 июня президент Республики Арцах Араик Арутюнян в городе Шуши принял участие в торжественной церемонии открытия бюста, увековечивающего память кавалера ордена “Боевой крест” 2-ой степени азатамартика Сергея Амияна. Об этом Арменпресс сообщили в главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Глава государства почтил память героя, прошедшего славный боевой путь в отряде командира Вачагана Ишханяна Шушинского оборонительного района Шушинского оборонительного района. В память о герое, погибшем во время боевых действий 1992 г., высокопоставленные чиновники вместе с членами его семьи возложилиь цветы к бюсту Сергея Амияна.