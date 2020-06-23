Ветеран Великой Отечественной войны Мехак Аветисян преодолел COVID-19

Из медцентра “Сурб Григор Лусаворич” 23 июня был выписан больной с диагнозом COVID-19, ветеран Великой Отечественной войны, 99-летний Мехак Аветисян, преодолевший болезнь.

Как передает «Арменпресс», oн был доставлен в медцентр с подтвержденной коронавирусной болезнью, двусторонней пневмонией, будучи в тяжелом состоянии.

“Не хочу вспоминать об этом, пусть все останется в прошлом, спасибо врачам, молоды, но делают прекрасную работу. Пусть Армения процветает и станет страной медицинского туризма, говорю о туризме, а не о бизнесе”, - прощаясь с персоналом медцентра, сказал Мехак Аветисян.

По состоянию на 11:00 23 июня в Армении подтверждено 21 006 случаев COVID-19, 10 144 больных выздоровели. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 10 364 пациента. Всего было проведено 98 117 тестов. Выявлено 418 новых случаев заражения, 1 013 пациентов выздоровели. В общей сложности в Армении по причине COVID-19 зарегистрировано 372 летальных исхода. Зафиксировано 126 случаев смерти, наступившей не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни.

Правительство Армении 12 июня приняло решение продлить срок чрезвычайного положения, объявленного 16 марта и продленного до 13 июня, еще на 30 дней, с 17:00 13 июня до 17:00 13 июля включительно.

Лилит Демурян