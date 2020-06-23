20-е заседание Армяно-российской межправительственной комиссии состоится в Армении

Вице-премьер Армении Мгер Григорян и вице-премьер РФ Алексей Оверчук в качестве сопредседателей Армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству обсудили актуальные вопросы двусторонней армяно-российской повестки.

Как сообщили «Арменпресс» в офисе вице-премьера Мгера Григоряна, в начале встречи вице-премьеры Армении и России представили результаты мероприятий по нейтрализации ситуации в странах с распространением коронавирусной инфекции.

Обоюдно была отмечена важность организации обсуждений в таком формате в этой сложной ситуации с точки зрения обсуждения хода реализации мероприятий протокола 19-го заседания межправительственной комиссии и обмена мнениями по другим вопросам, представляющим двусторонний интерес.

Пользуясь случаем, вице-премьер Мгер Григорян от имени правительства поблагодарил Российскую Федерацию за оказанное содействие, в частности, в сфере здравоохранения. Вице-премьер РФ, в свою очередь, отметил, что Россия продолжит содействовать Армении в борьбе с эпидемией.

В ходе рабочего обсуждения были затронуты и вопросы сотрудничества Армении и России в торгово-экономической, промышленной, транспортной, энергетической, гуманитарной и финансовой сферах.

Достигнута договоренность о проведении 20-го заседания Армяно-российской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству в Армении в третьем квартале этого года. Сопредседатели комиссии договорились дать поручения соответствующим ведомствам по формированию повестки дня следующего заседания и обеспечению эффективной реализации уже утвержденных мероприятий.