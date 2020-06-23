Согласно информации, полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС России, в связи с чрезвычайной ситуацией автодорога Степанцминда-Ларс открыта только для грузовых автомобилей. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС Армении.

По информации, полученной в МИД Армении, решение о запрете въезда иностранцев в Грузию продолжает оставаться в силе. Запрет не касается грузоперевозок.

Министерство ЧС Армении также сообщает, что 23-го июня по положению на 09:00 часов в республике все автодороги проходимы.