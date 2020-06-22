Торосян считает соблюдение противоэпидемических правил ключом к нормализации ситуации

Ключом к нормализации ситуации с коронавирусом в Армении является соблюдение трех противоэпидемических правил. Как сообщает Арменпресс, такое мнение на онлайн-брифинге после заседания комендатуры высказал министр здравоохранения Армении Арсен Торосян.

«Похоже, что мы находимся в довольно стабильном положении с точки зрения абсолютного числа случаев, регистрируемых каждый день, то есть случаев, регистрируемых ежедневно, за исключением вчерашнего случая, когда было проведено относительно мало тестов. Этот показатель колеблется в пределах 500-600 случаев в день. В этом смысле, думаю, мы можем констатировать, что ситуация не ухудшилась.

Думаю, это является также результатом наших противоэпидемических мероприятий, когда наши граждане, прислушиваясь к призыву властей, премьер-министра, министерства здравоохранения, стали более активно и в большем количестве мест носить маски, чаще стали мыть руки и соблюдать социальную дистанцию. И именно в этом мы видим ключ к нормализации ситуации. Даже в этой стабильной ситуации, в хорошем смысле «виновником» является соблюдение правил», - сказал министр, призвав соблюдать правила.

Торосян подчеркнул важность сокращения числа новых случаев заражения. Он отметил, что, к сожалению, даже при условиях увеличения потенциала здравоохранения определенный процент людей, число которых, к счастью, все еще невелико в Армении, умирает. «Т.е. мы знаем, что если сегодня будет зарегистрировано 320 случаев заболевания, к сожалению, даже при самом высоком качестве и надлежащем медицинском обслуживании умрет около 1,6% этих граждан, то есть, например, 5-6 человек из указанного числа умрет. Вот почему важно не только обеспечить надлежащее медицинское обслуживание, но и сократить это число, чтобы у нас было меньше смертей», - сказал министр.