COVID-19. Число заразившихся в мире превысило 7 млн: СВЕЖИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся COVID-19 в мире превысило 9 млн 703 тыс человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 471 тыс. Излечились 4 млн 855 тыс человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 356 тыс 841 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 122 тыс 250. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 1 млн 086 тыс 990. Число смертей составляет 50 тыс 659. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 592 тыс 280, число летальных исходов – 8 206.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 426 тыс 910. Скончались 13 тыс 703 больных.

В Великобритании число инфицированных - 304 тыс 221 случаев заражения, умерших – 42 тыс 632. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 293 тыс 352. Число смертности в Испании составило 28 тыс 323. Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 254 тыс 936, смертей – 8 тыс 045. Затем следует Чили, где общее число заразившихся – 242 тыс 355, смертей – 4 479.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 238 тыс 499 человек, смертность – 34 тыс 634.

В Иране общее число подтвержденных случаев составляет 207 тыс 525. Общее число летальных исходов составляет 9 тыс 942.

Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 187 тыс 685, скончались 4 950.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 21 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 18, достигнув 83 тыс 398, вылечились 78 тыс 413 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 908, с начала заражения здесь скончались 14 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 157 тыс 612 подтвержденных случаев. В Катаре 87 тыс 369 подтвержденных случая, смертность - 98. Число заразившихся в Египте достигло 55 тыс 233, здесь зарегистрировано 2 193 случаев смерти.

В ОАЭ – 44 тыс 925 случаев, здесь скончались 302 человека. Число инфицированных в Кувейте достигло 40 тыс 291 человек, погибших – 330. Число инфицированных в Ираке – 30 тыс 868, смертность - 1100. В Ливане зарегистрировано 1 587 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 32. Число заразившихся в Сирии достигло 219. Скончались 7 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.