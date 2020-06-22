Армен Саркисян посредством видеосвязи принял участие в авторитетном международном форуме “Horasis”

Президент Республики Армения Армен Саркисян сегодня посредством видеосвязи принял участие в авторитетном международном форуме “Хорассис-Индия” (Horasis India). Он выступил с речью “Изменяя мировое управление”. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

“Horasis” - авторитетная международная платформа, которая проводит крупные международные экономические форумы, в том числе и престижный “Horasis Global Meeting” в Португалии. Участники, являющиеся лидерами стран, руководителями мировых компаний и корпораций, известными экспертами и учеными, совместно обсуждают мировые проблемы и вызовы и пытаются предложить решения. В рамках “Horasis” организуются и региональные форумы, такие как Хорасис - Индия, Хорасис - Азия и Хорасис - Китай, который в октябре этого года планируется провести в Армении.

В “Хорассис – Индия” приняли участие более 400 высокопоставленных участников сообщества “Horasis Vision”. Тема форума в этом году касалась глобальных постпандемических вызовов и возможного управления ими.

Говоря о ситуации, сложившейся в мире вследствие пандемии коронавируса, президент Саркисян сказал, что мир сегодня оказался в своеобразном пристанище. “С одной стороны, мир столкнулся с большим кризисом, мы теряем сотни тысяч жизней в разных странах мира, в том числе и в Армении. Это большая трагедия. Мы столкнулись с большим кризисом в области здравоохранения, который унес жизни, разрушает экономики, отношения. И эта ситуация будет углубляться. Это очень плохо.

Вместе с тем точки зрения человечества мы переживаем также и очень волнующие времена. Впервые мы имеем дело с миром, который настолько взаимосвязан. Привязанности людей феноменальны”, - сказал президент Армении, отметив, что в ходе эпидемии Армения получила поддержку из ряда стран. “Мы благодарны всем народам, которые содействовали нам в преодолении эпидемии коронавируса - Франции, Италии, России, Сербии, странам Залива, Китая и т. д. Это также период дружбы и сотрудничества не только между руководителями стран, но и между народами, правительствами”.

По его словам, необходимо подумать, как расширить потенциал этой планеты, например, как производить больше продуктов питания. “Когда мы мысленно возвращаемся назад на 50 лет, самым большим страхом мира были голодный Китай или голодная Индия. Никто не был уверен, что эти страны смогут прокормить миллиарды своих жителей. Конечно, и в наши дни есть бедные страны, но стало очевидно, что эта планета новейших технологий может решить эту проблему.

Сегодня мы переживаем период стремительных перемен. Это означает, что мы можем сделать мир лучше”, - отметил Армен Саркисян. “С одной стороны, сейчас трагический период, но с точки зрения исторической перспективы - прекрасный период, когда ясно, что будущее не будет классическим, благодаря нашим стремительным развитиям, великим способностям человечества. Мир изменится при помощи новых машин, роботов, искусственного интеллекта”.

Полный текст речи президента на армянском языке читайте на сайте armenpress.am по адресу:

https://armenpress.am/arm/news/1019254.html