"Armenia Wine": 10 лет рядом с потребителями

Компания "Armenia Wine" уже 10 лет стоит рядом с потребителями и вместе с ними формирует новые реалии винопития, развивая многовековую культуру армянского виноделия и создавая новые ценности.

Образцовые виноградники 21-го века и современные винодельческие технологии

История компании "Armenia Wine" началась еще с 2006 года, когда в Армавирской области были посажены первые собственные виноградники. Спустя всего 4 года - в 2010 году, компания представила свою продукцию армянскому потребителю.

Заботясь о здоровье потребителей и своих сотрудников, а также о сохранности окружающей среди, компания "Armenia Wine" начала развивать в Армении органическое сельское хозяйство. Посадив органические виноградники еще в 2017 году, уже в 2020 году компания довела площадь собственных виногрдаников до 82 гектаров.

Вина "Armenia Wine" производятся из закупаемых в четырех регионах Армении армянских и европейских сортов винограда, а выращиваемые на собственных виноградниках сорта винограда увеличиваются из года в год.

Винодельня является одной из первых в Армении, которая для обеспечения высокого качества своей продукции внедрила самые передовые в мире технологии производства вина и коньяка. Именно это является залогом производства качественного вина и коньяка.

Партнеры и победы на международном рынке

Продукция "Armenia Wine" занимает достойное место среди самых требовательных покупателей в более чем 26 странах мира, что свидетельствует о высоком качестве продукции винодельни. Доказательством этого являются также победы на многочисленных международных конкурсах.

Уже на втором году производства компания начала представлять свои вина на международных конкурсах. Первым из них был известный конкурс Muscat Du Monde, на котором вино "Армения Мускат" удостоилось серебряной медали, а спустя два года - также золотых медалей.

Продолжая свое победное шествие, за 10-летнюю деятельность компания "Armenia Wine" удостоилась 26 золотых, 38 серебряных и 31 бронзовой медалей на международных конкурсах и тем самым привлекла внимание международных любителей вина к высококачественным армянским винам.

Для любого потребителя

За прошедшие 10 лет компании "Armenia Wine" удалось стать самым известным и любимым винным брендом в Армении: на суд любителей вина представлено более 40 видов продукции в около 7 000 салонах продажи и услуг в Армении и Арцахе.

Ассортимент вин "Тарири", "Такар", "Ереван", "Назани", "Армения" нашей винодельни предназначен для любого потребителя. Любители вина с самыми разными предпочтениями по вкусу и аромату могут найти идеальный для себя вариант в линейке вин "Armenia Wine".