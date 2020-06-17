Венецианская комиссия представит мнение по КС и вопросу свержения конституционного порядка в Армении

На заседании на этой неделе Венецианская комиссия обсудит предложение о реформировании Конституционного суда Республики Армения и вопрос свержения конституционного порядка в Армении. Как сообщает Арменпресс, министр юстиции Армении Рустам Бадасян написал на своей странице в Facebook, что председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио сообщил о предстоящем обсуждении.

«Сегодня председатель Венецианской комиссии Джанни Букиккио, представляя доклад о деятельности комиссии за 2019 год Комитету министров Совета Европы, коснулся также сотрудничества комиссии с Арменией.

Г-н Букиккио, в частности, отметил, что в двух государствах-членах - Армении и Молдове, свергнуты олигархические режимы. “Мы (Комиссия) поддерживаем эти два государства в их усилиях по созданию демократических систем. Один из вызовов, особенно для Армении, но также и для молдавских властей, заключается в том, чтобы найти правильный баланс между, с одной стороны, необходимостью оправдать ожидания людей и реальными переменами в стране, а с другой - требованиями правовой стабильности и поддержания норм верховенства закона.

На нашем заседании на этой неделе мы намерены принять около десяти довольно сложных и чувствительных мнений”, - сказал господин Букиккио, подчеркнув, в числе этих мнений будут вопросы реформы конституционного суда и преступления свержения конституционного порядка в Армении», - отметил Бадасян.