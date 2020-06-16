Левон Игитян освобожден от должности директора Национального центра эстетики им. Генриха Игитяна

Левон Игитян по собственному заявлению освобожден от должности директора Национального центра эстетики им. Генриха Игитяна. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр образования, науки, культуры и спорта Армении Араик Арутюнян, объявив имя нового директора.

«Ваан Бадалян, один из лучших искусствоведов нашего времени, с завтрашнего дня будет назначен директором Национального центра эстетики имени Генриха Игитяна. Левон Игитян был освобожден с должности по собственному заявлению», - написал Арутюнян.

Левон Игитян занимал эту должность с 2009 года.