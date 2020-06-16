COVID-19: число выздоровевших в мире превысило 4 млн 253 000 человек: ПОСЛЕДНИЕ ДАННЫЕ

Число заразившихся коронавирусом нового типа COVID-19 в мире превысило 8 млн 142 000 человек. Как передает Арменпресс, по данным исследовательских центров коронавируса, число смертности превысило 439 000. Излечились 4 млн 253 000 человек.

В США, оказавшихся на первом месте по числу инфицированных вирусом, 2 млн 183 126 подтвержденных случаев. Число летальных исходов - 118 321. По этому показателю также США оказались первыми в мире. Число инфицированных в Бразилии – 891 556. Число смертей составляет 44 118. Далее следует Россия, где общее число инфицированных достигло 545 458, число летальных исходов – 7 284.

Далее следует Индия. Здесь число инфицированных достигло 344 527. Скончались 9 924 больных.

В Великобритани число инфицированных - 296 857 случаев заражения, умерших – 41 736. По показателю смертности Великобритания первая в Европе, вторая в мире после США. В Испании число подтвержденных случаев – 819 189. Число смертности в Испании составило 27 136.

На следующем месте по числу инфицированных находится Италия, общее число подтвержденных случаев – 237 290 человек, смертность – 34 371.

Следующая страна по числу подтвержденных случаев - Перу. Общее число заразившихся – 232 992, смертей – 6 860.

В Иране общее число подтвержденных случаев составляет 192 439. Общее число летальных исходов составляет 9 065.

В Германии – 188 044 подтвержденных случаев, число летальных исходов – 8 885.

Далее следует Турция. Число подтвержденных случаев в Турции – 179 831, скончались 4 825.

Страна, где произошла вспышка пандемии - Китай - на 19 месте. Число подтвержденных общих случаев увеличилось на 40, став 83 221, вылечились 78 377 больных, в общем счете скончались 4 634 человека. В Китае за последние дни не регистрируются случаи смерти от коронавируса.

Число подтвержденных случаев в Грузии возросло до 897, с начала заражения здесь скончались 14 человек.

Среди арабских стран больше всего инфицированных в Саудовской Аравии, где зарегистрировано 132 048 подтвержденных случая. В Катаре 80 876 подтвержденных случаев, смертность - 76. Число заразившихся в Египте достигло 46 289, здесь зарегистрировано 1 672 случая смерти.

В ОАЭ - 42 636 случаев, здесь скончались 291 человек. Число инфицированных в Кувейте достигло 36 958 человек, погибших – 303. Число инфицированных в Ираке – 21 315, смертность - 652. В Ливане зарегистрировано 1 464 подтвержденных случаев заражения. Показатель смертности составляет 32. Число заразившихся в Сирии достигло 177. Скончались 6 больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, число стран и территорий, где зафиксирована инфекция коронавируса, превысило 212.