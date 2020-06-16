В селе Цовинар будут заасфальтированы восемь улиц, проведены системы водоотвода и орошения

В селе Цовинар Гегаркуникской области в этом году в рамках субвенциальных программ, осуществляемых правительством Армении, будут заасфальтированы восемь улиц протяженностью около 2 км. Как сообщили Арменпресс в отделе развития, туризма и анализа администрации Гегаркуника, общая стоимость программы составляет 105 млн драмов, 60% или 63 млн драмов из которых выделяет правительство Армении, 42 млн драмов - муниципалитет Цовинара. Согласно информации, предоставленной администрацией Цовинара, будут заасфальтированы улицы 4-го, 19-го, 6-го, 5-го и 7-го, 8-го квартала, 18-го и 6-го кварталов и 3-го квартала. Все улицы разветвляются от центральной дороги села, которая полностью капитально отремонтирована еще в предыдущие годы. Сейчас нам остается подумать о капитальном ремонте всех тех второстепенных дорог, которые нуждаются в обновлении и благоустройстве. В результате реализации этой жизненно важной программы в жизни сотен семей нашей общины наметится улучшение и прогресс. Тендер на строительные работы будет объявлен в ближайшее время. Работы будут завершены в течение этого года”, - представил глава общины Цовинар Мгер Мартоян.

Общая стоимость работ другой субвенциальной программы - строительство системы орошения и водоотвода Цовинара составляет около 19 млн драмов, 70% или 13,3 млн драмов из которых выделяет правительство, 5,7 млн драмов - муниципалитет Цовинара. 330 метров будет проложено на 19-й улице 3-го квартала, 100 метров - на 3-й улице 4-го квартала. В первую очередь, будет урегулирован вопрос водоотвода капитально отремонтированных дорог, во вторую очередь –вопрос регулярного снабжения оросительной воды. В результате реализации программы будет улучшено орошение как приусадебных, так и приватизированных земельных участков на территории около 25 гектаров. Строительные работы начнутся в ближайшие дни”, - представил глава общины Цовинар.

Хосров Хлгатян