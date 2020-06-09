Вернувшийся из Германии врач просит народ дать ему возможность вернуться к семье к дню рождению сына

Врач-реаниматолог Арсен Манукян, который вернулся в Армению из Германии для участия в борьбе с коронавирусом, попросил граждан дать ему возможность принять участие в первом дне рождения своего сына. Как сообщает Арменпресс, во время брифинга 9 июня Манукян отметил, что эта возможность появится в том случае, если в эпидемии коронавируса будет зарегистрировано значительное снижение темпов.

«В конце мая я прочитал заявление министра здравоохранения о том, что нужны специалисты, и понял, что у меня в подсознании решение уже принято. Я обсудил это с моей женой и понял, что она также поддерживает эту идею, готова оставаться дома одна в течение неизвестного периода времени, работать и заботиться о нашем 10-месячном сыне. Я купил билет на самолет в Ереван без обратного вылета, и на следующее утро я присоединился к команде медицинского центра “Святого Григория Просветителя”. 18 июля моему сыну Левону исполнится один год, и я надеюсь, что к тому времени, благодаря повсеместному соблюдению правил, у нас будут такие быстрые темпы регрессии эпидемии, что я смогу вернуться в семью и принять участие в первом дне рождения моего сына. Пожалуйста, помогите мне в этом», - сказал Манукян.

Арсен Манукян добавил, что персонал медицинского центра “Святого Григория Просветителя” днем и ночью с честью и профессионализмом борется за жизни людей.