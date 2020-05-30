Экс-президенту ФФА на незаконных основаниях был предоставлен участок в городе Армавир

Полиция РА сообщает о регистрации дела о коррупционном преступлении в Армавире.

Как передает Арменпресс, по этому поводу полиция РА выступила с заявлением.

В результате оперативно-следственных мероприятий, проведенных полицией РА и Главным управлением уголовной полиции, в январе 2010 года бывший мэр Армавира, по предварительным данным, злоупотребил своими служебными полномочиями, а именно: без соответствующего решения членов Совета старейшин: 25 января 2010 года на основании результатов незаконного тендера, при поддержке соответствующих должностных лиц муниципалитета, используя составленную ими фальшивую документацию, было принято решение, согласно которому бывшему президенту Федерации футбола Армении была предоставлена территория общественной застройки площадью 360 кв/м на ул.Ереванян в городе Армавир сроком на 75 лет - для постройки там торгово-сервисных объектов, что нанесло значительный урон общине Армавира.

В связи с преступлением возбуждено уголовное дело. Принимаются меры для выяснения всех обстоятельств. Следствие продолжается", - говорится в сообщении.