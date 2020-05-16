В Армении коммунальные счета 486.434 семей частично оплачены государством

По программам поддержки, коммунальные счета 486.434 семей частично – в размере 30-50 процентов, оплачены государством, в целом было распределено 4,7 млрд драмов.

Как передает Арменпресс, об этом в ходе пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя «100 фактов о новой Армении».

«В рамках 11, 12, 16 антикризисных мероприятий, частично – в размере 30-50 процентов, оплачены счета жителей, в феврале потребившие газ до 40 000 драмов, электроэнергию - до 25 тысяч драмов, питьевую воду в марте - до 3000 драмов. 486,434 семей воспользовались программой, было распределено 4,7 миллиарда драмов », - сказал Пашинян.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще 30 дней — с 17:00 часов 14 мая 2020 года до 17:00 часов 13 июня 2020 года включительно.

С 18 мая в Армении будет полностью функционировать общественный транспорт.

Анна Григорян