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В Армении коммунальные счета 486.434 семей частично оплачены государством

В Армении коммунальные счета 486.434 семей частично оплачены государством

По программам поддержки, коммунальные  счета 486.434 семей частично – в размере 30-50 процентов,  оплачены государством, в целом  было распределено 4,7 млрд драмов.

Как  передает Арменпресс, об этом в ходе  пресс-конференции заявил премьер-министр РА Никол Пашинян, представляя  «100 фактов о новой Армении». 

«В  рамках 11, 12, 16 антикризисных мероприятий, частично – в размере 30-50 процентов, оплачены счета жителей, в феврале  потребившие  газ до 40 000 драмов, электроэнергию - до 25 тысяч драмов,  питьевую воду в марте - до 3000 драмов. 486,434 семей воспользовались программой, было распределено 4,7 миллиарда драмов », - сказал Пашинян.

14 мая правительство приняло решение продлить чрезвычайное положение, объявленное в Армении 16 марта 2020 года и продленное до 14 мая, продлить еще  30 дней — с   17:00 часов  14 мая 2020 года  до 17:00 часов  13 июня 2020 года  включительно.

С 18 мая в Армении будет полностью функционировать общественный транспорт.

 

 

Анна Григорян


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