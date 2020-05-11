Правительство Армении держит в центре своего внимания вопрос о наличии грузовой авиации

Правительство Армении держит в центре своего внимания вопрос наличия в стране грузовой авиации, ее выгодности и конкурентоспособности.

Как передает «Арменпресс», об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Армении Никол Пашинян.

“Этот вариант экспорта находится под вниманием правительства. Насколько экономически выгодна и конкурентоспособна грузовая авиация? Этот вопрос находится на стадии изучения”, - написал Пашинян.

Сельхозпродукция: фрукты, овощи, зелень, цветы ранее экспортировалась пассажирскими самолетами, однако с 19 марта полеты были приостановлены. 24 апреля впервые из Армении был осуществлен экспорт 23 тонн сельхозпродукции на грузовом самолете, который арендовала компания-экспортер.

Уже дважды осуществлялись и чартерные рейсы, которыми из Армении в Москву было экспортировано 800 кг спаржи, прошедших органическую обработку.

Исходя из сезонности, когда цены на сельхозпродукцию на рынке периодически меняются, перевозка грузовыми самолетами обеспечивает фермерам доходность.

Через несколько дней армянские овощи вывезет еще один самолет.

Лилит Демурян