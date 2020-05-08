Путин поздравил Армению с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне
Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание руководителям и народу Республики Армения по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Кремля, Путин также поздравил и руководителей и граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, а также народы Грузии и Украины.
Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтят память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженной работой в тылу помогли одержать победу над нацизмом, ставшей сегодня величайшим общим достижением.
“Священным долгом нынешних поколений является вечная память о тех, кто ценой бесчисленных жертв и лишений защищал свободу родной земли и окружение вниманием и заботой наших дорогих ветеранов”, - отметил Владимир Путин.
Он напомнил о необходимости не позволить переписать результаты Великой Отечественной войны, решительно противостоять любой попытке нейтрализовать и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками.
Владимир Путин выразил уверенность, что общая память о подвигах отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерскому взаимодействию в противодействии современным вызовам и угрозам, в том числе и таким, как пандемия коронавируса.
Президент РФ выразил признательность всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла и пожелал всем счастья, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни.
Подготовила Лилит Демурян
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