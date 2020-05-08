Путин поздравил Армению с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне

Президент России Владимир Путин направил поздравительное послание руководителям и народу Республики Армения по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Кремля, Путин также поздравил и руководителей и граждан Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, Азербайджана, а также народы Грузии и Украины.

Президент России подчеркнул, что в наших странах свято чтят память героев, которые своим мужеством на фронте и самоотверженной работой в тылу помогли одержать победу над нацизмом, ставшей сегодня величайшим общим достижением.

“Священным долгом нынешних поколений является вечная память о тех, кто ценой бесчисленных жертв и лишений защищал свободу родной земли и окружение вниманием и заботой наших дорогих ветеранов”, - отметил Владимир Путин.

Он напомнил о необходимости не позволить переписать результаты Великой Отечественной войны, решительно противостоять любой попытке нейтрализовать и предать забвению бесчеловечные преступления, совершенные нацистами и их пособниками.

Владимир Путин выразил уверенность, что общая память о подвигах отцов и дедов будет способствовать конструктивному развитию двустороннего сотрудничества в различных сферах, а также партнерскому взаимодействию в противодействии современным вызовам и угрозам, в том числе и таким, как пандемия коронавируса.

Президент РФ выразил признательность всем ветеранам Великой Отечественной войны, партизанам и труженикам тыла и пожелал всем счастья, благополучия, крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Подготовила Лилит Демурян