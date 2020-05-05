Президент Армении пожелал премьеру РФ скорейшего выздоровления

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил письмо премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину, который находится в процессе лечения от коронавируса. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, президент пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.