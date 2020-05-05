Время в Ереване: 11:07:36,   6 Май

Президент Армении пожелал премьеру РФ скорейшего выздоровления

Президент Армении пожелал премьеру РФ скорейшего выздоровления

Президент Республики Армения Армен Саркисян направил письмо премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину, который находится в процессе лечения от коронавируса. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе аппарата президента Армении, президент пожелал ему крепкого здоровья и скорейшего выздоровления.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен


RSS x
БелТА


https://zen.yandex.ru/id/5dee07a31e8e3f00ae3051c1


youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

New Xar

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации