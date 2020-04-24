Вице-спикер Бундестага требует включить тему Геноцида армян в учбную программу Германии

Вице-спикер Бундестага Федеративной Республики Германия Клаудия Рот и член Постоянного комитета Бундестага по международным отношениям Джем Оздемир выступили с совместным заявлением по случаю 105-й годовщины Геноцида армян. Как сообщает Арменпресс, сайт gruene-bundestag․de опубликовал совместное заявление Клаудии Рот и Джема Оздемира.

В заявлении говорится, что 24 апреля - особый день в исторической памяти Армении, Германии, Турции и международного сообщества.

«Мы чтим память жертв Геноцида армян и других христианских меньшинств в Османской империи и воздаем должное тем, кто проявил человечность и спас много жизней.

Бундестаг Германии 2 июня 2016 года единогласно принял резолюцию, подчеркнув, что Геноцид армян является частью истории Османской империи и немного Германии, и как союзник Османской империи мы обязаны сегодня признать этот геноцид.

Вице-спикер Бундестага Федеративной Республики Германия Клаудия Рот и член Постоянного комитета Бундестага по международным отношениям Джем Оздемир призывают федеральное правительство включить учебную программу тему Геноцида армян в соответствии с резолюцией, принятой Бундестагом.

Из нашего немецкого опыта мы знаем, как трудно признать темные страницы истории, но мы также знаем, как излечить такое противостояние. Мы ценим смелые шаги турецкого гражданского общества, направленные на то, чтобы противопоставить турецкой истории, проявляя демократический, научный и академический подход», - говорится в заявлении.