США предоставят Армении еще 600 000 долларов на борьбу с коронавирусом

США предоставят Армении еще 600 000 долларов в рамках борьбы с эпидемией коронавируса.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции 21 апреля сказал заместитель министра иностранных дел Армении Авет Адонц.

“Уже озвученные 1,1 млн долларов США были увеличены на 600 000 долларов”, - сказал замминистра.

28 марта Госдепартамент США сообщил, что совместно с Агентством международного развития США планируют предоставить Армении 1,1 млн долларов. Содействие будет направлено на улучшение сферы здравоохранения в Армении, в частности, на развитие лабораторных систем, увеличение возможностей выявления коронавируса, содействие экспертным кругам и ряд других мероприятий сферы.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Армении по состоянию на 11:00 21 апреля составило 1 401 человек. Зарегистрировано 24 летальных исхода. Всего было проведено 13 929 тестов. Число выздоровевших пациентов - 609. На данный момент фактическое лечение получают 768 пациентов.

Норайр Шогикян