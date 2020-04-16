В Армении будут производиться аппараты искусственной вентиляции легких

Правительство осуществило перераспределение в госбюджете 2020 года и выделило средства на предоставление без конкурса гранта Министерству высокотехнологичной промышленности.

Как передает «Арменпресс», решением правительства Министерству высокотехнологичной промышленности было разрешено выделить 90 млн драмов из суммы, предусмотренной для проведения мероприятия “От идеи до бизнеса. Гранты” для профессионального изучения возможностей создания аппаратов искусственной вентиляции легких, проектирования и разработки макет-прототипа в первом полугодии 2020 года. Без конкурса предоставить общественной организации “Инженерная ассоциация” в качестве гранта 90 млн драмов.

Министр высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян отметил, что в рамках борьбы с эпидемией коронавируса их министерство объявило процесс профессионального изучения и проектирования идей создания аппараты искусственной вентиляции легких, и было получено 300 заявок и предложений.

“В результате этого решения у нас будет возможность удовлетворить внутренний спрос на аппараты искусственной вентиляции легких, содействовать системе здравоохранения”, - сказал Аршакян, добавив, что в течение 4 - 6 месяцев можно будет дойти до создания производства и иметь работающее оборудование. По словам министра, в этом случае приборы будут дешевле рыночной стоимости в два раза.

“В настоящее время из-за эпидемии во всем мире требуется более 880 000 аппаратов искусственной вентиляции легких. Это возможность, чтобы армянские инженерные компании смогли выйти на рынок производства медицинских приборов, который является очень узким и серьезным рынком”, - подчеркнул Аршакян.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что хотя и есть мнение, что с наступлением жарких дней может произойти падение показателя заражения коронавирусом, но возможно, что осенью, а потом и зимой будет рост числа заражений. Премьер-министр признал значение проекта.

Министр здравоохранения Арсен Торосян отметил, что если даже эпидемия пройдет, эти устройства нам понадобятся, поскольку они в процессе работы выходят из строя.

По словам вице-премьера Тиграна Авиняна, это рискованный проект, поскольку они тратят общественные средства и не застрахованы от того, что будут иметь тот результат, который планируют.