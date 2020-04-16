Утверждена 13-я программа по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса

Правительство утвердило 13 программу по нейтрализации экономических последствий эпидемии коронавируса. Как передает «Арменпресс», министр труда и социальных вопросов Армении Заруи Батоян отметила, что цель мероприятия - помочь социально необеспеченным семьям, олазавшимся перед социальными проблемами в результате распространения эпидемии коронавируса.

“Бенефициарами мероприятия являются семьи, имеющие право на семейные и социальные пособия по состоянию на апрель 2020 года. Содействие будет предоставлено каждой семье, проходящей по пункту 2 данного мероприятия, в размере 50% от размера их пособия, 70% которого предоставится семье в виде наличной оплаты вместе с выплатой пособия за апрель, 30% перечислится в качестве платы за потребленную абонентом электроэнергию. В случае если бенефициар не абонент, сумма предоставится ему в форме, установленной подпунктом 1.

Сумма, предусмотренная подпунктом 2 пункта 3 настоящего мероприятия, перечисляется на имя получателя пособия семьи, являющейся абонентом, компании, поставляющей электрическую энергию. При этом при наличии задолженности бенефициара эта сумма направляется на погашение долга абонента, а при его отсутствии - оформляется в качестве предоплаты.