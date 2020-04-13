Правительство утвердило 11-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса

Состоялось внеочередное заседание правительства Республики Армения, которое вел премьер-министр Никол Пашинян.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, правительство приняло решение о продлении на 30 дней объявленного 16 марта 2020 года чрезвычайного положения с 14 апреля 2020 года до 17:00 часов 14 мая 2020 года включительно.

В рамках предложенных изменений предлагается признать потерявшим силу главу 7 решения, которая касается ограничений, налагаемых на средства массовой информации. Следующее изменение касается Службы принудительного исполнения: в течение всего периода чрезвычайного положения Служба не будет применять административных мер в связи с неуплатой штрафов за парковку и по административным штрафам дорожной полиции. После окончания периода ЧП, естественно, все процедуры будут действовать в обычном режиме.

Коснувшись данного решения, Никол Пашинян отметил: “Oчень важно отметить, что по численным эпидемическим показателям, у нас на данный момент нет неуправляемой ситуации. Решением комендатуры рамки экономической деятельности расширены, и это было сделано исходя из некоторых обстоятельств: во-первых, чтобы не остановить экономическую жизнь, а также не усугублять социальную ситуацию. Однако все мы понимаем, что это приводит к риску роста показателей заболеваемости, если наши граждане всеми возможными способами не будут строго соблюдать меры противоэпидемиологической безопасности. Если меры будут четко соблюдены, то вероятность заражения значительно сократиться. С другой стороны, если мы расширяем поле экономической деятельности, то мы увеличиваем риски. Конечно, ограничения вызывают другие риски, и мы должны сохранить режим ЧП, чтобы комендатура могла оперативно реагировать на ситуацию”.

Коснувшись снятия ограничений в отношении СМИ, премьер-министр подчеркнул, что будет проведен мониторинг: “Если вдруг увидим проявления, которые содержат риски, то внесем изменения в решение правительства и восстановим действовавший до этого режим”,

Правительство утвердило 11-е мероприятие по нейтрализации экономических последствий коронавируса, целью которого является оказание помощи группе людей, которые столкнулись с социальными проблемами в результате трудностей вследствие распространения коронавируса.

Бенефициарами мероприятия являются абоненты коммунальных услуг - природного газа и электроэнергии, расходы которых в феврале 2020 года не превышали 10 000 драмов за потребление природного газа и 5000 драмов за потребление электроэнергии. Каждый абонент получит поддержку в размере 50% от платы за природный газ и электроэнергию, потребленную в феврале 2020 года. Средства будут переведены компаниям, поставляющим природный газ и электроэнергию, при условии дальнейшей передачи абонентам, которые считаются бенефициарами мероприятия. При наличии задолженности эта сумма направляется на погашение задолженности абонента, а в случае ее отсутствия - будет оформлена предоплата.

Решением Комиссии по регулированию общественных услуг предложено организовать реализацию мероприятия до 15 апреля. Председатель КРОУ Гарегин Баграмян отметил, что 11-е мероприятие касается 220 тысяч жителей-абонентов: “И если учесть, что на одного абонента приходится около 3 жителей, то бенефициарами помощи будут около 660 тысяч граждан”.

Никол Пашинян разъяснил решение о возмещении коммунальных платежей: “

”. Премьер-министр сообщил, что бенефициары этой программы также могут пользоваться другими мероприятиями.