В Армении зафиксировано самое большое среди стран СЕ снижение уровня лишения свободы 

В Армении зафиксировано самое большое снижение уровня тюремного заключения по сравнению с другими странами Совета Европы. Как сообщает Арменпресс, об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Рустам Бадасян, коснувшись ежегодного доклада Совета Европы о статистике преступности за 2019 год.

«Ряд показателей нашей страны достаточно вдохновляет. Согласно отчету, по сравнению с другими странами Совета Европы в Армении зафиксировано наибольшее снижение уровня тюремного заключения - 36% (в 2018 году в пенитенциарных учреждениях Армении содержалось 3536 человек, а в 2019 году - 2266). Согласно тому же отчету, в настоящее время Армения входит в число стран с самыми низкими показателями заключенных на 100 тыс жителей и сопоставима с Германией, Данией и Словенией», - пишет Бадасян.

Согласно докладу, общее количество тюремных камер в Армении составляет 5 346, однако количество заключенных в тюрьмах составляет всего 42,2%, что почти в два раза ниже среднего показателя по Европе (89,5%). Бадасян отметил, что на данный момент плотность снизилась и составляет 41,7%.

«Число заключенных-женщин в Армении в 2019 году составило 3,2%, что снова ниже среднего показателя по Европе. Исследование ежегодной криминальной статистики также позволяет нам подтвердить стратегические подходы правительства, особенно в отношении предотвращения смертей и самоубийств лиц, находящихся в местах лишения свободы», - сказал министр.